Altes Wissen neu belebt

Der Vorarlberger Trachtenverband organisierte einen „Mäßli-Kurs“ für die Montafoner Tracht

Dazu ließ sie einen alten Hut sogar an einer Universität untersuchen, weil sich die Fachleute nicht einig waren, ob es sich bei dem Material um Ziegen- oder Schafwolle handelte. Das Ergebnis war eindeutig Schafwolle und so machte sich die umtriebige Montafonerin Bitschnau auf die Suche nach einer Filzerin, die eben ein solches Stück herstellen konnte. Mit der aus der Westpfalz stammenden Sigrid Bannier fand Bitschnau eine absolute Fachfrau. Doch bis zu einem endgültig zur Zufriedenheit hergestellten Kopfbedeckung sollte es noch ein weiter Weg sein. „Insgesamt habe ich 10 Prototypen hergestellt“, erzählt die ausgebildete Filzfachfrau. Zum einen ist die Schafwolle sehr besonders, da sie lange Fäden beinhalten muss, damit am oberen Rand die typischen Haare des Hutes abstehen müssen. Zum anderen sei das Schwarz auch ein Problem gewesen.

„Wir haben dann die Schafwolle eingefärbt und dies führte zum Ziel“, erklärt Ulrike Bitschnau. Zudem sei es sehr schwierig gewesen die vier Filzrichtungen auf dem Deckel herzubekommen und den Schaft in die andere Richtung zu verfilzen. „Schlussendlich besteht das Mäßli nun aus zwei extra gefertigten Teilen, nämlich dem Schaft und dem Deckel“, so Bannier. Ihr Wissen um die Herstellung gab die Filzern nun in einem dreitägigen Kurs an fünf Montafonerinnen weiter, die allesamt ihr „eigenes Mäßli“ in dieser Zeit herstellten. „Schwierig ist es zunächst alle Teile genau aufzulegen, denn das erfordert immense Geduld“, lacht Nicole Pfefferkorn, eine der Teilnehmerinnen. Mit heißem Wasser, Seife, viel Handarbeit und einer ordentlichen Portion Geduld entstanden nach der Anleitung von Bannier die Mäßli. „Diese Frauen aus dem Kurs sind gelistet und geben ihr Wissen auch wieder weiter, sodass es nicht wieder verloren geht. Das ist das Wichtigste an diesem Projekt“, resümiert die Obfrau des Trachtenverbandes am Ende der intensiven drei Tage.