Altes Volksmärchen neu erzählt: Remise ausverkauft

Bludenz. Restlos ausverkauft zeigte sich die Remise Bludenz, als das große und kleine Publikum gebannt dem Kindertheater „Die Bremer Stadtmusikanten” entgegenfieberte.

Ein bunter Mix aus Bühnenmalerei, ausdrucksstarker Mimik und sprachlichem Geschick begleitete die Zuschauer*innen. In einem fesselnden Spannungsbogen wurde das Grimm Märchen der vier alten Tiere erzählt.

Die vorarlberger Figurentheaterspielerinnen, Saskia Vallazza und Sabine Henning, wissen wie man alte Volksmärchen neu zu erzählen. Die Theaterpädagoginnen touren unter dem Namen Il Segreto di Pulcinella durch das Land und sorgten kürzlich für großen Andrang in der Remise Bludenz. Mit im Gepäck, das Volksmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“.

Das besondere an der Vorführung war, dass das Bühnenbild gänzlich aus Papier gestaltet wurde. Zwei lange Papierrollen bildeten den Hintergrund und wurden während der Vorführung bemalt, zerschnitten und zum Trommeln benutzt. Spielerisch wurde eine wirkungsvolle Stimmung erzeugt, die sowohl die Kinder als auch ihre Begleitpersonen sichtlich genossen.

Das vom Kulturbüro der Stadt Bludenz organisierte abwechslungsreiche Kinderprogramm in der Remise und in öffentlichen Begegnungsorten in der Stadt wird durch den Hauptsponsor, der Sparkasse Bludenz, möglich gemacht.