Altes und Neues am Tag des Denkmals

Am Tag des Denkmals, 30. September 2018, können Sie im Klostertal Museum in Wald am Arlberg letztmalig die Sommerausstellung angesichts des 800-Jahr-Jubiläums der ersten Erwähnung des Klostertals besuchen. Führungen sind den ganzen Nachmittag über möglich.

Neben dem Museum öffnet exklusiv an diesem Tag auch das „Türka Hus“ seine Tore. Der Ursprungsbau des nach der einstigen Besitzerfamilie so bezeichneten Objektes stammt aus dem Jahr 1578. Das denkmalgeschützte Haus besitzt zudem eine wunderschöne Fassade und ein altes Kellergewölbe. Heuer wird das Haus schonend renoviert und erweitert. Am Tag des Denkmals 2018 wird dort von Christof Thöny um 14.30 Uhr eine Führung zur Bauforschung und der Sozialgeschichte angeboten. Anschließend findet im Klostertal Museum eine Finissage zur Ausstellung „In valle sancte Marie“ statt, bei der das Projekt „Historische ArchitekTouren“ vorgestellt wird.

Im Rahmen des Tages des Denkmals 2018 findet auch heuer wieder der Jugend-Fotowettbewerb statt. Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre sind eingeladen, mit Kamera oder Smartphone Fotos von Denkmalen, die am Tag des Denkmals 2018 besichtigt werden können, unter dem Hashtag #ihpe19austria unter Angabe von Namen, Alter und Denkmalbezeichnung auf der Instagram-Seite bda_bundesdenkmalamt zu posten. Aus den Einsendungen werden von einer Fachjury zwei Fotos als Beitrag Österreichs für die IHPE – International Heritage Photographic Experience 2019 ausgewählt. Einsendeschluss ist der 30. November 2018.