Altes Spiel - junge Spieler

Stallehr. Anfang November veranstaltete der „Verein Aktiv“ einen Kinder- und Jugend Jassnachmittag.

Dieser Einladung folgten 17 Kinder und Jugendliche aus Stallehr, Bings, Braz und Klösterle. Wissbegierig wurden die Jasskarten gelernt, gereiht und natürlich auch fachmännisch gemischt. Später ging es dann, mit Unterstützung der Jassprofis (Ingeborg, Irmgard und Anton) ans richtige Jassen und ans Zusammenzählen. Dabei halfen sich die Kinder gegenseitig und so wurde voneinander gelernt und so mancher Trick ausgetauscht. Zwischendurch gab es natürlich auch die eine und andere Stärkung und so wurden zwischen den Spielen Muffins, Würstchen und Getränke mit Freude „verputzt“.