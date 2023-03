Altes Haus weicht für neue Wohnanlage

Auf einem 1660 m² Grundstück entstehen 20 neue Wohnungen in der Sebastianstraße.

GISINGEN Neue Wohnbauprojekte sind in der Stadt Feldkirch keine Seltenheit mehr. Auch in der Sebastianstraße in Gisingen entsteht bald eine moderne Wohnanlage. Das Bauprojekt umfasst 20 Eigentumswohnungen und eine Gewerbeeinheit mit einer Größe von ca. 130 m². Geplant wurde das Projekt vom renommierten Architekturbüro Hubertz aus Lustenau. Die Wohnanlage überzeugt nicht nur durch ihre moderne Architektur, sondern auch durch ein umweltfreundliches Energiekonzept. Bauträger ist die i+R Wohnbaugesellschaft. Die Wohnanlage bietet Wohnungen mit 2, 3 und 4 Zimmern an und ist für ihre hochwertige Bauweise bekannt. Der Baubeginn ist für Frühjahr oder Sommer 2023 geplant. Die Wohnungen sollen im Frühjahr 2025 bezugsfertig sein. Die Grundstücksfläche beträgt 1660 m², während die Wohnfläche insgesamt 1485 m² umfasst. Der Spatenstich ist noch in Abklärung, jedoch wird die Fertigstellung für das Frühjahr 2025 erwartet. Aktuell wird an der Baustelle bereits mit dem Abbruch gearbeitet. Die Wohnanlage zeichnet sich durch ihre nachhaltige Bauweise aus, welche auf Holzfenster und Rahmentüren mit 3-fach-Isolierverglasung, Erdwärmepumpe mit Freecooling und Photovoltaikanlage setzt. Zudem ist die Anlage auf die Zukunft vorbereitet und bietet eine Vorbereitung für e-Mobilität. Die Massivbauweise und die Holzschindelfassade sollen der Anlage ein besonderes Flair verleihen. TAY