Altes Buch - neu gefaltet

In der Bibliothek Altach wurden Wörter in Bücher gefaltet

Altach Alte Bücher sind zu schade für die Tonne, sie sind durch viele Hände gegangen und könnten eine Geschichte erzählen. In diesem Workshop wurde ihnen neues Leben eingehaucht. Durch verschiedene Faltungen werden kleine Kunstwerke gestaltet und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es können Muster, Namen und Symbole in Bücher gefaltet werden. Ohne Schere und Kleber nur durch “Eselsohren” an der richtigen Stelle entstehen Bilder in 3D. Workshopleiterin Wilma Schneller zeigte den Teilnehmern wie eine individuelle Schablone erstellt werden kann, nach der das Buch dann gefaltet wird.