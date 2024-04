Alter und neuer Obmann

Jahreshauptversammlung der Krankenpflegevereins Außermontafon mit Neuwahlen

Die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins verliefen unspektakulär, da sich der alte Obmann wieder zur Verfügung stellte und in bewährter Manier den großen Verein weiterhin souverän leitet. Neu ist lediglich sein Stellvertreter, Markus Buder, sowie der Kassier Siegfried Schindler, und die Schriftführerin Nastasja Stemer die allesamt einstimmig gewählt wurden. Fast die gesamte Präsentation – bis auf die Neuwahlen und den Kassabericht – waren gut in Interviews und informativen Power Point Darstellungen verpackt. Moderatorin Renate Never führte lockere Gespräche mit viel Wortwitz und Humor mit den drei Bereichsleitern Johannes Kohlroß von der Pflege, Lydia Jordan vom Case Management und Nastasja Stemer vom Mobilen Hilfsdienst sowie mit der Vertreterin der Tagesbetreuung.