Alter Rhein für Familien aufgewertet

Beim Volleyballplatz am Alten Rhein wurde für Kinder eine Sandoase gebaut.

Fortan können Eltern mit ihren Kindern gemeinsam das Naherholungsgebiet Alter Rhein genießen. „Ich habe immer wieder beobachtet, wie Kinder hier ein Eis von Tante Schnuggis Eiswagen geschleckt haben und dann im Volleyballfeld begonnen haben, sandzuspielen. Das Volleyballfeld ist jedoch nicht zum Sanden gedacht“, erklärt Julia Bickel (ÖVP), Gemeinderätin für Familie und Kinder. Gemeinsam mit Leanne Maree und dem Bauhof haben sie überlegt, wie sie diesen Platz am Alten Rhein auch für Kinder verbessern können. Der Platz unter dem Baum hat sich dafür gut angeboten. „Hier ist es schattig und auch im Sommer kühl. Durch den neuen Sandplatz haben wir einen großen Mehrwert für Familien geschaffen“, sagt Maree erfreut. Ihnen war wichtig, dass der Sandplatz nicht direkt am Wasser ist und auch die kleinsten Kinder ein sicheres Fleckchen haben, an dem sie sich verweilen können.