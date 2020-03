Altenstädtner schmieden Pläne fürs Krippenjahr

Vereinsabend mit Rückblick und Ausschau.

Aber auch die Geselligkeit soll beim Verein nicht zu kurz kommen. So wird jährlich ein Pfingstfrühschoppen für die Bevölkerung und ein Herbstgrillfest durchgeführt. Damit Vereinsmitglieder neben den Vereinstätigkeiten zusammenkommen können, wurde vor gut zwei Jahren ein wöchentlicher „Krippenhock“ eingeführt. Dieser Hock findet jeden Dienstag in der Krippenstube statt. Eingeladen sind die Mitglieder, aber auch Freunde des Krippenvereines Altenstadt. „Es sind schöne und gemütliche Abende in kameradschaftlicher Runde“, so Bargetz. Wann der nächste Hock nach den Maßnahmenplan vom Corona-Virus stattfindet, wird auf der Homepage (https://www.krippenverein-altenstadt.at/) bekanntgegeben. ETU