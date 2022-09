Alten Schätzen ein neues Leben schenken

Bludenz. Einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten ist einfacher als gedacht. Eine Möglichkeit bietet sich am Samstag, 1. Oktober, im ASZ Bludenz.

„Reduce, reuse, recyle“, so lauten die goldenen 3-R´s der Abfallvermeidung. Reduzieren, wiederverwenden und wiederverwerten lautet die Devise. Denn der beste Weg um Abfälle zu vermeiden ist, bereits produzierte Gegenstände so lange wie möglich zu verwenden. So wachsen Abfallberge langsamer und Rohstoffe werden geschont. Aus diesem Grund wurden vorarlbergweit die Re-use-Sammeltage ins Leben gerufen, die am Samstag, 1.Oktober, von 9 bis 13 Uhr, im Altstoffsammelzentrum Bludenz gastieren.