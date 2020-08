Alte Tradition: Frauenpalmen zu Maria Himmelfahrt

Zu Maria Himmelfahrt werden die sogenannten Frauenpalmen gebunden. Die aus Heilkräutern bestehenden Sträuße wurden früher sowohl bei Krankheit als auch bei Unwetter genutzt.

Früher war Vieles zwischen Mann und Frau strikt getrennt. Vor allem in der katholischen Kirche. So war es damals lediglich den Männern vorbehalten, die Palmwedel für den Palmsonntag zu binden und diese mit in die Messe zu nehmen. Doch auch die Frauen hatten ihre Aufgaben.

Frauenpalmen zu Maria Himmelfahrt

Das können Sie für Ihre Frauenpalmen verwenden

Vielseitig verwendbar: Zum Kochen und gegen Krankheiten

Die Frauenpalmen hatten damals, so auch heute noch, eine ganz wichtige Funktion: Benötigt man fürs Kochen bestimmte Kräuter, kann man sich einfach an diesem Strauß bedienen. Auch bei Krankheit kann ein Tee aus den Kräutern zubereitet werden. Bei Unwetter hat man früher einen Teil des Straußes verbrannt. So hat man sich erhofft, dass der Schaden an der Ernte nicht zu groß werde.