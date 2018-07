Alte Liebe rostet ... nicht?

"all inclusive" vereint zwei Kabarettisten wieder auf einer Bühne.

NENZING Anna Neuschmid und Manfred Kräutler standen bereits in der Spielzeit 2016/2017 in der Produktion „körig mol passt“ von Stefan Vögel gemeinsam auf der Bühne. Im neuen, von Neuschmid geschriebenen und in Szene gesetzten Programm „all inclusive“ sind die beiden wieder gemeinsam auf verschiedenen Theaterbühnen Vorarlbergs, sowie in Liechtenstein und der Schweiz zu sehen.