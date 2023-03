Alte Briefe als wichtige Informationsquelle

Die Erstklässler der Mittelschule Rheindorf befassen sich mit dem Briefeschreiben und waren dazu zu Gast im Lustenauer Archiv.

„Briefe sind für uns eine ganz wichtige Informationsquelle, denn darin wurden manchmal auch Sachen preisgegeben, die man eigentlich gar nicht sagen durfte“, so Heinzle. Daraus kann man auf damalige Gegebenheiten schließen. „Wir haben hier einen Brief aus dem Jahr 1729 von einem Lustenauer Soldaten, der in Deutschland stationiert war. Darin bittet er den Bürgermeister, nach Hause kommen zu dürfen, da er krank sei“, erzählte Heinzle. Am Ende des Briefes steht geschrieben, er solle bitte seine Frau und seine Kinder grüßen. Die Geschichte ging nicht gut aus, wie er erzählte. Der Soldat verstarb noch in Deutschland.