Alte Barockmusik St. Gerold

Im Rahmen von forum alte nusik: sankt gerold musizieren die bekannten Geschwister Eva-Maria und Lukas Hamberger in drei Kirchen.

Das erste Konzert findet am 19. August 2018 um 19 Uhr in der Kapuzinerkirche in Feldkirch statt. Es werden Lukas Hamberger an der Violine und Eva-Maria Hamberger, Künstlerische Leiterin des Festivals, am Cembalo zu hören sein. Die beiden Künstler haben sich das Thema des Festivals zum Anlass genommen und stellen in ihrem Programm “Tu felix Austria” eher unbekannte Komponisten, die in Österreich gewirkt haben (wie zum Beispiel Johann Joseph Vilsmayr oder Ignazio Albertini) neben so große Namen wie Heinrich Ignaz Franz Biber und Johann Heinrich Schmelzer. Alle Komponisten hatten im Laufe ihres Lebens Verbindungen nach Wien bzw. an den Hof der Habsburger, und es erklingt auch Musik von Kaiser Leopold I. höchstpersönlich.