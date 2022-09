"Altastädtner Kilbi" feierte doppelt

160 Jahre Musikverein Altenstadt und Fahrzeugweihe auf der „Altastädtner Kilbi“

Das Festprogramm wurde mit einem Blaulichtumzug eingeläutet, von der Feuerwehr Altenstadt mit ihrem neuen Löschfahrzeug angeführt und gefolgt von den Ortsfeuerwehren Feldkirch-Stadt, Tisis, Nofels und Gisingen sowie der Stadtmusik Feldkirch, der Harmoniemusik Tisis-Tosters, dem Musikverein Cäcilia Batschuns und der Bürgermusik Rankweil. Gemeinsam mit den vielen Zaungästen wurde dem Jubiläum des Musikvereins Altenstadt und dem neuen Löschfahrzeug die Referenz erwiesen, ehe die am Umzug teilnehmenden Vereine mit ihren Fahnen ins Festzelt einzogen. Am Freitag spielten „Die Grenzwärtigen“ und „Die Partyhirschen“, am Samstagabend traten „mir drei“ zu viert und „uptoseven“ auf, ehe DJ Nico Altenried nachts einheizte.