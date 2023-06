Altachs neuer Sportdirektor, Wirtschaftsbund und Online-Trialog

Am Montag in „Vorarlberg LIVE“: Der neue Sportdirektor vom SCR Altach Roland Kirchler, der Vorarlberger Wirtschafsbunddirektor Christoph Thoma und Ulrike Längle vom Verein „HPE Vorarlberg“.

Roland Kirchler hat am Montag im Rahmen eines Pressetermins nun auch offiziell das Amt des Sportdirektors beim Vorarlberger Fußballbundesligisten SCR Altach übernommen und beerbt damit Georg Festetics, der bereits in der Vorwoche mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt wurde. Kirchler, der zwischen Jänner 2007 und Juli 2008 eineinhalb Jahre lang als Spieler in Altach tätig war, wechselt vom Tiroler Fußballverband ins Rheindorf und ist am Montag um 17:00 Uhr direkt im „Vorarlberg LIVE“-Studio zu Gast.

Der Direktor des Vorarlberg Wirtschaftbunds Christoph Thoma ist zu Wochenbeginn Gast bei Moderatorin Birgit Entner-Gerhold. Der ÖVP-Landtagsabgeordnete wird im Gespräch über die Vergangenheit und „die Neuausrichtung des Wirtschaftsbunds“ berichten. Als Kulturberater spricht Thomas zudem über die prekären Lebensverhältnissen von Künstler:innen und kündigt an, sich in „Vorarlberg LIVE“ weiters über die Finanzierungsdebatte des Vorarlberger Landestheaters einbringen zu wollen.

HPE bedeutet „Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter“ und Ulrike Längle weiß, wovon sie spricht. Denn schließlich ist sie selbst ein solche Angehörige. „Immer wieder sind Menschen mit psychischen Erkrankungen so tief in einer Krise, dass das Umfeld eine Gefährdung für den Erkrankten oder andere Personen befürchtet.“, informiert Längle im Vorfeld ihres Studiobesuchs in „Vorarlberg LIVE“ und ergänzt, dass am Dienstag (6. Juni 2023) ab 18:30 Uhr ein Online-Trialog über Zoom dazu stattfindet. „Im Trialog wollen wir dem Austausch nachgehen: wo und wie kann Deeskalation und gutes Miteinander gelingen.“ Kurzfristige Anmeldungen zum Online-Trialog sind vorab an ulrike.laengle@hpe.at zu senden.