Altachs Jugend fordert routiniertes FC Kufstein

Die Rheindörfler hoffen auf den ersten Saisonsieg.

Mit dem gleichen Ergebnis (0:1) verloren die SCR Altach Juniors (in Wolfurt) und Kufstein (in Wals) das erste Meisterschaftsspiel in dieser noch jungen Saison. Daher hoffen die Rheindörfler im Aufeinandertreffen gegen die Festungsstädter aus Tirol auf den ersten vollen Erfolg und Tore. Hiobsbotschaft schon vor dem Anpfiff auf dem Nebenplatz der Cashpoint-Arena. Neuerwerbung Petros Fink verletzte sich im Auswärtsspiel in Wolfurt am Knie. Dem Mittelfeldspieler droht eine längere Pause, eine MRT-Untersuchung soll Klarheit über die Verletzung bringen. Mit dem 20-jährigen Kamerun Spieler Djawal Kaiba dürfte die zweite Altacher Garnitur erneut Unterstützung aus der Profiabteilung bekommen. Kufstein mit den beiden Ex-FC Dornbirn Kicker Ignacio Jauregui und Stefan Lauf sowie dem vierzehnfachen Ex-ÖFB Nationalspieler Ronald Gercaliu (37) kommt mit einer fast komplett neuen Mannschaft sowie Neocoach Thomas Luchner nach Altach. Schon in der Vergangenheit brachte dieses Duell von Altach und Kufstein in der Regionalliga West erfrischenden Offensivfußball.