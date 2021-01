Altachs Hirschen erneuert sein Geweih

Im Traditionsgasthaus laufen derzeit umfangreiche Umbauarbeiten

Altach. Die letzte Generalsanierung des Gasthaus Hirschen geht zurück auf Mitte der 80er Jahre. Damals und bis Ende 2020 betrieben Hans Jakob Kaufmann und seine Gattin Anneliese den Hirschen. Mit dem Jahreswechsel hat nun die mittlerweile dritte Generation das Zepter übernommen. Die beiden Kinder Angelika Breuss (30) und ihr Bruder Josef Kaufmann (27) bilden das Geschwisterbetreiberpaar. Während Breuss für Service und Marketing zuständig ist, übernimmt Bruder Josef den Küchenbereich. Bereits länger geplant nutzt man nun aber die Pandemiebedingte Zwangspause für die zeitgemäße Erneuerung des Gasthauses. So wird die Fassade zwar ihr Erscheinungsbild grundsätzlich beibehalten, wird aber in wenigen Wochen in der neuen Unternehmensfarbe einem dunklen Weinrot mit violettem Stich erstrahlen. Die Gasträume werden ebenfalls ausgehöhlt und werden jeweils ein Motto erhalten, welches stark an die Großelterngeneration erinnern und einen typisch Wälder Charme versprühen soll. „Wir möchten die Gemütlichkeit in den Mittelpunkt stellen und eine Balance aus Tradition und Moderne erschaffen. Tradition muss nicht immer alt bedeuten“, erklärt die 30-jährige Neo-Wirtin Breuss. Der Werkstoff Holz wird auch weiterhin der Bestimmende in den Gasträumlichkeiten sein. Auch die Sanitäranlagen werden komplett erneuert und der Hirschen wird künftig barrierefrei. Außen wird ein Treppenlift angebracht und seitlich des Gastraums ein neues WC errichtet. Der Sanitärbereich bleibt aber an sich im Keller, wird aber komplett erneuert. Geplant und umgesetzt werden die Umbauarbeiten von Innenausstatter Stefan Troy aus Bezau, dabei setzt man auch fast ausschließlich auf heimische Betriebe. Der mediale Auftritt, inklusive Homepage und Social Media wird ebenso vom Marketingpartner der Agentur „popup“ aus Bludenz neu aufgestellt wie das neue Logo. Dieses soll vorerst bewusst noch geheim bleiben und erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.