Altacher Unternehmer zeigten sich wieder großzügig

Auch in Coronazeiten zeigten sich die Altacher Unternehmer einmal mehr sozial und spendeten für verschiedene karitative Einrichtungen.

Anstelle von Weihnachtsgeschenken an die Kunden, spenden die Altacher Unternehmer für karitative Zwecke und unterstützen so in jedem Jahr verschiedene Institutionen und Organisationen. So war die Bereitschaft die Spendenaktion zu unterstützen auch im vergangenen Jahr wieder großartig und so konnte Initiator Bernd Brändle kürzlich wieder 4.500 Euro an die verschiedenen Institutionen überweisen. Aus aktuellem Anlass wird in diesem Jahr das Schulheim Mäder – Schule und Heim für körperbehinderte Kinder – unterstützt, welches in der Region eine sehr wichtige Funktion für ihre Schützlinge innehat. Geschäftsführer Arnt Buchwald konnte kürzlich, stellvertretend für die karitativen Organisationen den Scheck von Bernd Brändle entgegen nehmen.