Altacher Unternehmen zeigten sich erneut solidarisch

Auch im vergangenen Jahr zeigten sich die Altacher Unternehmer wieder großzügig und unterstützten die Spendenaktion für verschiedene karitative Institutionen.

Altach . Seit mittlerweile über 15 Jahren wird in Altach in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion von Bernd Brändle initiiert, bei welcher zahlreiche Altacher Kaufleute und Gewerbetreibende karitative Zwecke unterstützen.

Anstelle von Weihnachtsgeschenken an die Kunden, spenden die Altacher Unternehmer für karitative Zwecke und unterstützen so in jedem Jahr verschiedene Institutionen und Organisationen. So konnten im vergangenen Jahr rund 4.200 Euro gesammelt werden, wobei der Hauptteil der Spenden an den Verein Tischlein deck dich geht. Weiters werden auch Ärzte ohne Grenzen, die Caritas Auslandshilfe, das Hospitz Vorarlberg, die Lebenshilfe Götzis und der Krankenpflegeverein Altach unterstützt. Gemeinsam mit Franz Kopf, dem Obmann des Wirtschaftsausschusses übergab Initiator Bernd Brändle nun kürzlich den Spendenscheck an Elmar Stüttler von Tischlein deck dich. MIMA