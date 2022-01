Altacher Unternehmen zeigen wieder Solidarität

Auch im vergangenen Jahr unterstützten zahlreiche Altacher Kaufleute die traditionelle Weihnachts-Spendenaktion.

Auch im Jahr 2021 sind dabei viele Altacher Kaufleute und Gewerbetreibende der langen Tradition gefolgt, anstelle von Weihnachtsgeschenken an ihre Kunden zu übergeben.Spenden für karitative Zwecke zu sammeln. Die von Bernd Brändle organisierte Spendenaktion brachte dabei 4.300 Euro ein, womit in diesem Jahr das Rote Kreuz, die Caritas-Auslandshilfe, Ärzte ohne Grenzen und der Krankenpflegeverein Altach unterstützt werden. Den Hauptanteil der Spenden erhält dabei das Rote Kreuz und dazu konnte Kommandant Thomas Maierhofer, stellvertretend für die anderen Spendenempfänger, den Scheck entgegen nehmen. Eine Spende kommt auch einer leidgeprüften Familie in Mäder zugute, die nicht nur ein Kind, sondern nun auch die Mutter durch einen schrecklichen Brand verloren hat. „Was Nahversorgung bedeutet, wird oft erst erkannt, wenn diese nicht mehr gegeben ist. Altacher Kaufleute und Gewerbetreibende bieten Produkte und Leistungen in sehr hoher Qualität an“, ist Organisator Bernd Brändle stolz auf die breite Unterstützung aus Altach und dankt allen teilnehmenden Gewerbetreibenden. MIMA