Altacher Sommer wirft Schatten voraus

Auch in diesem Jahr hat die Offene Jugendarbeit Altach ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

Altach . Damit in den bevorstehenden Sommerferien keine Langweile bei den Kindern und Jugendlichen aufkommt, bietet Altach wiederum ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an.

Unter dem Motto “Altacher Sommer” bietet die Gemeinde Altach seit vielen Jahren ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche und so sind die Vorbereitungen für dieses Jahr bereits in vollem Gange. Die Offene Jugendarbeit Altach wird gemeinsam mit zahlreichen Partnern ein vielfältiges und umfangreiches Programm mit vielen Highlights auf die Beine stellen.

OJA-Leiterin Nicole Beck verrät dazu im Vorfeld, dass sich die Kinder und Jugendlichen in diesem Sommer auf ein breit gestreutes Spektrum mit 59 verschiedenen Programmpunkten freuen dürfen. Neben den altbewährten Highlights wie z. B. dem Besuch der Polizei oder Luftgewehrschießen konnten auch einige Neuheiten wie z. B. das Klappstuhlkino in Altach, eine kreative Fotowerkstatt oder ein Besuch des Ländle TV Studios mit ins Programm aufgenommen werden. Die Programmhefte dazu werden dazu in der kommenden Woche versendet – Anmeldungen für die verschiedenen Angebote sind ab dem 2. Juli, 10 Uhr möglich. MIMA