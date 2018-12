Altacher Silvesterlauf mobilisiert die Massen

Das OK-Team von lauf.mit Altach steckt mitten im Endspurt der Vorbereitungen zur 21. Auflage des ODLO Silvesterlaufs in Altach.

Am Sonntag, dem 30. Dezember, wird wieder ein imposantes Teilnehmerfeld von über 2000 Läuferinnen und Läufern aus Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich in der Kummenberggemeinde erwartet.

Die Zuschauer an der Laufstrecke mit Start und Ziel beim KOM in Altach dürfen sich wieder auf ein hochklassiges Starterfeld freuen. Unter den Pulk der arrivierten Läuferinnen und Läufer mischt sich vermutlich auch wieder der eine oder andere Akteur der Profimannschaft des SCRA. Selbstverständlich lassen es sich auch viele Altacher Nachwuchskicker nicht nehmen, zahlreich beim Silvesterlauf dabei zu sein.

Beim Raiffeisenbank am Kumma-Kinderlauf mit Startzeit um 10.00 Uhr werden Kinder aus den Volksschulen in Hohenems, Altach, Götzis, Koblach und Mäder sowie den Kindergärten der Stadt Hohenems und der Region amKumma unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ eine Strecke von 950 Metern absolvieren. Der Start beim Kinderlauf ist gratis. Der gesamte Reinerlös aus dem Kinderlauf kommt auch in diesem Jahr bedürftigen Kindern aus der Region zugute.