Altacher Silvesterlauf feiert Comeback

Die Vorbereitungen für den Silvesterlauf 2022 laufen und Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Altach. Der Altacher Silvesterlauf ist mit über 2.200 Teilnehmern mittlerweile eine der größten Laufveranstaltungen in Vorarlberg und zudem der zweitgrößte Silvesterlauf in Österreich. In den letzten beiden Jahren konnte der Lauf allerdings nur in „Corona-Version“ durchgeführt werden und daher sind die Organisatoren erfreut, die 24. Auflage wieder in bewährter Form und an alter Wirkungsstätte organisieren zu dürfen.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Am Sonntag, 18. Dezember ist es endlich wieder soweit und der Altacher Silvesterlauf wird gestartet. Zurück an alter Wirkungsstätte beim Veranstaltungszentrum KOM erwartet die Läufer ein breites Spektrum an Bewerben. Neben dem Kurzen- und dem Langen Lauf über 6,2 bzw. 12,4 Kilometer, steht auch der Staffellauf, sowie der Walkingbewerb auf dem Programm und natürlich wird auch der beliebte Kinderlauf wieder ausgetragen. Die Vorbereitungen laufen sowohl für den sportlichen Bereich als auch für das Unterhaltungsprogramm bereits auf Hochtouren.

Startgeld an karitative Zwecke