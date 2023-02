Altacher Senioren feierten beim Jubiläums-Seniorenball

Nach drei Jahren coronabedingter Pause war in diesem Jahr für die Altacher Senioren wieder feiern angesagt.

Für musikalische Unterhaltung und für eine volle Tanzfläche sorgte das „Duo Hautnah“ und Gänsehautstimmung herrschte in weiterer Folge beim Auftritt des Altacher Kinderchors. Über 40 Kinder sorgten mit ihren einstudierten Liedern für einen weiteren Highlight des Abends und ernteten großen Applaus. Auch die traditionelle Tombola wurde wieder gestürmt und so waren die Lose innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Am Ende freuten sich die Gewinner der über 200 Preise und die Einnahmen kommen auch in diesem Jahr wieder zur Gänze einem sozialen Zweck in Altach zugute. In geselliger Runde wurde so noch bis in den späten Abend gefeiert und die Senioren freuen sich bereits auf den Ball im kommenden Jahr. MIMA