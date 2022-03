Altacher Saubermacher sammelten 2,5 Tonnen Abfall

Bei der Landschaftsreinigung am vergangenen Samstag waren in Altach wieder zahlreiche freiwillige Helfer unterwegs um die Folgen der Abfallsünder zu beseitigen.

Altach . Mit Säcken bewaffnet wurden am vergangenen Wochenende in ganz Vorarlberg Straßen, Bäche, Wiesen und Wege wieder sauber gemacht. Auch in Altach befreiten zahlreiche Vereine und freiwillige Personen, darunter viele Kinder, die Umwelt von achtlos weggeworfenen Gegenständen.

Wie jedes Jahr war die Unterstützung aus der Bevölkerung bei dieser Landschaftsreinigung unglaublich. Bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Frühlingstemperaturen stellten sich am vergangenen Samstag 212 Teilnehmer in den Dienst der guten Sache und beteiligten sich an der diesjährigen Landschaftsreinigung. Von dreckigen Bierdosen, diversen Werkzeugen bis hin zu den verschiedenen Plastiktaschen und Bechern sammelten die Altacher Saubermacher dabei 102 Säcke mit rund 2,5 Tonnen Abfall. Für die Einsammlung zum Abschluss des Tages sorgte dann die Altacher Ortsfeuerwehr, welche sich auch um die Bewirtung der zahlreichen freiwilligen Helfer kümmerte. Dazu bot die Feuerwehr auch wieder die traditionelle Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus an. MIMA