Altacher Mittelschule rüstet auf

Mit der Fertigstellung des neuen Physiksaales konnte in Altach eine neue Stufe des Lehrens bestiegen werden.

Altach . Zwar läuft der Schulbetrieb auch an der Altacher Mittelschule derzeit nur in eingeschränkter Form, trotzdem konnten in den letzten Wochen die Modernisierungsarbeiten für dieses Jahr abgeschlossen werden.

Aber auch die Klassenzimmer wurden in den letzten Monaten alle auf den nächsten Level des Lehrens gebracht und so verfügen nun sämtliche Klassen über neue digitale Tafeln. Entweder ein Smartboard der ersten Generation oder eine CleverTouch Tafel der zweiten Generation sorgen so für ein neues Erlebnis im Unterricht – per Touchscreen werden die Schüler so direkt ins Lerngeschehen mit eingebunden. „Dank der tatkräftigen Unterstützung der Gemeinde konnten wir diese Modernisierungsarbeiten in den letzten Monaten durchführen. Für nächstes Jahr ist nun die Sanierung der WC Anlagen geplant“, freut sich auch Direktor Micha Warth über den neuen Physiksaal und die neuen Tafeln und hofft bald wieder in den normalen Schulalltag zurückkehren zu können. MIMA