Altacher Kinderhaus ausgezeichnet

Beim Vorarlberger Holzbaupreis 2023 wurde das Kinderhaus Kreuzfeld mit einem Preis prämiert.

Altach . Bei der Verleihung der 15. Vorarlberger Holzbaupreise wurde das Kinderhaus Kreuzfeld in Altach in der Kategorie „Öffentliche Bauten“ mit einem Preis ausgezeichnet.

Altachs Bürgermeister Markus Giesinger, Bauamtsleiter Peter Ender sowie Vertreter der Innauer-Matt Architekten aus Bezau konnten vergangene Woche den renommierten Preis im Zuge eines Festabends in der Kulturbühne am Bach in Götzis entgegennehmen. „Die Prämierung beim 15. Vorarlberger Holzbaupreis spiegelt den hohen Anspruch der Gemeinde Altach an die Kinderbetreuungseinrichtungen wider. Das neue Kinderhaus beeindruckt mit hohen pädagogischen Standards sowie seinem Nachhaltigkeitskonzept“, freute sich auch Bürgermeister Giesinger über den Preis. MIMA