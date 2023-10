Altacher Jugendtreff öffnete seine Tore

Am vergangenen Freitag lud der Jugendtreff BackUp#1 im Sozialzentrum Altach zu einem Tag der Offenen Jugendarbeit.

Altach. Die offene Jugendarbeit hat in Vorarlberg einen hohen Stellenwert. Jugendzentren und Jugendtreffs sind eine wichtige Anlaufstelle, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Auch in Altach wird in diesem Bereich schon seit Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet und so nutzten am vergangenen Wochenende zahlreiche Gäste die Möglichkeit, sich ein näheres Bild des Jugendtreff BackUp#1 zu machen.