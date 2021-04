Altacher Hirschen röhrt kulinarisch

Familienbetrieb öffnet wieder nach Umbauphase

Altach. Investieren mit und gegen die Krise, das war das Motto des neuen Inhabergeschwisterpaars Angelika Breuss und Josef Kaufmann, die den Altacher Familienbetrieb nun ab sofort in dritter Generation führen werden. Die beiden Junggastronomen nahmen sich die Zeit und verwandelten das Traditionsgasthaus in eine wahre Wohlfühloase in jeglicher Hinsicht. Was rein optisch mit einem verspielt-ländlichen Bregenzerwälder Stil beginnt, gipfelt im kulinarischen Angebot. Inhaber und Chefkoch Kaufmann zaubert eine moderne Interpretation einer klassischen Wirtshausküche, die seinesgleichen sucht und setzt dabei vor allem auf heimische Produzenten. Bier und Käse aus dem Bregenzerwald, Eier und Joghurt aus Götzis, Fleisch, Selch – und Wurstwaren aus Hohenems bzw. Altach. Das Menü bei der offiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen, darunter der gesamte Altacher Gemeindevorstand, Umbaupartner, Bekannten aus der Gastronomie, der Nachbarschaft sowie Freunden und selbstredend die Familie, startet etwa mit Blattsalat ergänzt mit weißem Frischkäsegold, einer zünftigen Brettljause oder einer Biersuppe mit einer eigens produzierten Hirschwurst, zieht sich dann weiter mit Zwiebelrostbraten, pochierten Ei auf dem hauseigenen täglich frisch gebackenen Sauerteigbrot, Käsespätzle sowie einer vegan-saisonalen Alternative mit Bärlauch – Polenta und gipfelt schließlich mit Haselnusszimteis, einer Topfenschnitte aus feinstem Biskuit und einer Creme Brûlée verfeinert mit Wälder Schokolade.