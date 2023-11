Altacher Hallencup feierte Revival

Am vergangenen Wochenende fand in der Altacher Mittelschul-Sporthalle der Diezano Hallencup 2023 statt.

Den Startschuss für ein rundum gelungenes Turnierwochenende machten am Samstag die ganz jungen Kicker. In den Altersklassen Bambini, U7 und U8 wird noch gänzlich auf Ergebnislisten verzichtet, so dass die „Stargäste“ Gustavo Santos, Kaiba Djawal, Mohamed Ouedraogo, Luca Wieser und Emre Yabantas am Ende des Tages allen Mannschaften einen Siegerpokal überreichen durften.

Am Sonntag ging es mit den Gruppenspielen in den Altersklassen U9 und U10 weiter und die Kicker-Youngsters lieferten sich spannende Duelle. Den Pokal bei den unter 9-Jährigen sicherten sich die SPG Oberland-West sowie der VfB Hohenems. Der SCR Altach wurde mit beiden Teams jeweils Dritter. Den Turniersieg in der U10 durfte sich der FC Wacker Innsbruck – vor Gastgeber Altach – sowie in der B-Gruppe der SV Reute umhängen. Ausgezeichnet wurden die Teams am zweiten Turniertag von den Fußballdamen der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland.