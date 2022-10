Altacher Feuerwehrjugend wieder im Probebetrieb

Zeitgleich mit dem Schulstart hat auch die Feuerwehrjugend Altach den Probebetrieb wieder aufgenommen.

In der ersten Probe nach der Sommerpause ging es für die Feuerwehrjugend um den richtigen Aufbau und die Anwendung einer sogenannten Ölsperre. Die Nachwuchskräfte erhielten dabei einen Einblick in die Methode, die meist bei verschmutzten Gewässern angewendet wird und konnten natürlich auch selber Hand anlagen und die Verunreinigung rasch binden und abschöpfen. Alle jungen Feuerwehrburschen- und mädchen waren mit vollem Einsatz dabei und so machte auch das Reinigen der stark verschmutzten Gerätschaften zum Abschluss kein Problem. Als Belohung für die sehr disziplinierte erste Probe nach der Sommerpause und der tollen Leistung beim Seifenkistenrennen freute sich die Altacher Feuerwehrjugend über einen gemeinsamen Ausflug in den Europapark nach Rust. MIMA