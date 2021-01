Altacher Feuerwehr mit eindrucksvoller Bilanz

Zum Start ins neue Jahr konnte die Altacher Ortsfeuerwehr ihre Bilanz über das vergangene Jahr präsentieren.

Trotz Corona wurde in den letzten Monaten auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert. Insgesamt 16 Ausbildungen wurden im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch und 34 Übungen in den eigenen Räumlichkeiten in Altach absolviert. Gemeinsam mit den Einsätzen im Ernstfall sowie diversen sonstigen Tätigkeiten ergibt sich so ein Arbeitsnachweis von 5.540 Stunden im Dienste des Nächsten. Dabei steht die Altacher Feuerwehr bereits seit mittlerweile über 120 Jahren im Dienste der Sicherheit für die Bevölkerung und verfügt aktuell über einen Mannschaftsstand von 96 Personen (71 Aktive, 12 Jugendfeuerwehr, 12 Ehrenmitglieder, 1 Passivmitglied). MIMA