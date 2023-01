Altacher Feuerwehr blickte auf arbeitsintensives Jahr zurück

Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte die Ortsfeuerwehr Altach ihre Leistungsbilanz 2022.

Neben den Einsätzen im Ernstfall wird bei der Ortsfeuerwehr auch der Ausbildung ein sehr hoher Stellenwert angerechnet und so wurden im vergangenen Jahr knapp 3.000 Stunden in Schulungen im Feuerwehr Ausbildungszentrum in Feldkirch oder im Einsatzzentrum Altach investiert. Zudem gilt es den Fuhrpark und das Material zu pflegen, sowie Veranstaltungsdienste und Verwaltungsarbeiten zu tätigen. Somit wurden insgesamt im letzten Jahr 25.794 Stunden in die Sicherheit der Bürger investiert – das sind um 227 Prozent mehr als im Vergleich zu 2021.