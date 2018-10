Altacher erspielen gerechtes Remis in Matterbsurg

Mattersburg und Altach haben sich am Samstagabend in der zwölften Runde der Fußball-Bundesliga mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0) getrennt.

Stefan Nutz brachte die Gäste per direkt verwandelten Freistoß in Front (69.). Nicht einmal zweieinhalb Minuten später glückte Cesar Ortiz nach einer Freistoß-Flanke von Rene Renner per Kopf der Ausgleich (71.).