Altacher Biber gesucht und gefunden

Naturfreunde begaben sich auf die Suche nach dem nagenden Neo-Altacher

Altach. Im Rahmen der Vorarlberger Umweltwoche begaben sich rund 20 Natur- und vor allem Biberinteressierte in die Heimat eines noch relativ neuen Altacher Mitbürgers – den Biber. Dieser hat sich erst sein kurzer Zeit in der Gegend rund um das Erholungszentrum Rheinauen und das Kopfloch wieder heimisch gemacht. Biberexpertin Agnes Steininger erzählte über Gewohnheiten und Lebensweisen der Biber und erklärte ausführlich an verschiedenen Schauobjekten den Körperbau der Nagetiere. Die anschließende Wanderung, bei der auch andere Tiere beobachtet werden konnten, führte entlang des alten Rheins Richtung Sauwinkel, wobei Steininger auch erklärte warum Biber überhaupt Bäume fällen. Diese haben es vor allem auf die oberen feinen Zweige und Knospen der Baumkrone abgesehen. Nur wenn die Tiere mittels ihres muskulös gebauten Kiefers den Baum fällen, kommen sie an diese für Biber Feinschmeckerköstlichkeiten. Ebenfalls ging es um die Baumeisterkünste der zweitgrößten Nagetiere der Erde, die Biberburgen dienen vor allem dem Schutz des Nachwuchses und als trockener warmer Rückzugsort.