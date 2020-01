Altacher Bahnhof wird modernisiert

In den kommenden Wochen starten die Vorarbeiten für den Umbau des Bahnhofs in Altach.

Altach . Nachdem im vergangenen Jahr bereits am Altacher Bahnhof gearbeitet und der Bahnsteig 1 auf 220 Meter verlängert wurde, folgt nun noch die Modernisierung des Bahnhofumfeldes.

Moderne, barrierefreie und funktional gestaltete Bahnhöfe und Haltestellen sind Visitenkarten für den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg. Um künftig noch mehr Menschen von den Vorteilen der umweltfreundlichen Bahn zu überzeugen, werden die ÖBB-Infrastruktur AG, Land Vorarlberg und die Gemeinde Altach in diesem Jahr den Bahnhof Altach in Richtung Barrierefreiheit ausbauen. „Die vorbereitenden Bauarbeiten für den Umbau der Haltestelle Altach werden Ende Februar gestartet. Anfang März ist mit Behinderungen und Nachtarbeiten zu rechnen. Diese Tätigkeiten dauern bis etwa Mitte März“, erklärt dazu ÖBB Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.