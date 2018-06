Altach zieht erneut positive Bilanz

Wie schon im Jahr zuvor kann die Gemeinde Altach auch das Jahr 2017 positiv abschließen und erzielt erneut einen Gebarungsüberschuss.

Das Wirtschaftsjahr in Altach konnte somit äußerst positiv abgeschlossen werden und zeigt am Ende einen Gebarungsüberschuss von rund 815.000 Euro. Damit wurde auch das veranschlagte Budget von 16,8 Millionen Euro deutlich übertroffen und damit konnte die Gemeinde auch ihre Rücklagen auf 1,4 Millionen Euro erhöhen. Auch der Schuldenstand konnte in der Kummenberggemeinde erneut gesenkt werden und liegt Ende 2017 bei rund 12,9 Millionen Euro – 1,476 Millionen unter dem zu Jahresbeginn.

Der Rechnungsabschluss 2017 in Altach zeigt aber auch wichtige Investitionen – vor allem in die Zukunft – auf. So zeigen sich auf der Ausgabenseite als große Posten vor allem der Bau der Urnenwand beim Ortsfriedhof (ca. 500.000 Euro), sowie die Errichtung vom Ärztehaus (ca. 312.000 Euro) und der Neubau- bzw. die Instandhaltung von Gemeindestraßen (ca. 276.000 Euro). Einnahmenseitig hat sich dazu im Vergleich zu den vergangenen Jahren wenig geändert und Altachs Bürgermeister Gottfried Brändle warnt daher vor zu großem Überschwang nach dem guten Ergebnis: „ Nach wie vor ist die Frage des gerechten Finanzausgleichs in Vorarlberg ungelöst. Die seit Jahren eingeforderte Abschwächung der großen Unterschiede bei den Nettoprokopfeinnahmen ist bis dato nicht erfolgt“, so das Gemeindeoberhaupt. Demnach entgehen der Gemeinde Altach, gemessen an den Einnahmenquoten, jährlich Einnahmen in der Höhe von 1,5 Mio. bis € 2 Millionen Euro.