Altach zieht den Stecker

Auch in der Kummenberggemeinde werden zahlreiche Empfehlungen zur Reduktion des Energieverbrauchs umgesetzt.

Dazu wird in den kommenden Monaten die Temperatur in kommunalen Gebäuden abgesenkt und in den Verwaltungsräumlichkeiten sollen so Temperaturen knapp unter 20 Grad erreicht werden. In Schulen- und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen wird bis 22 Grad Celsius geheizt. Auch auf die beliebte Weihnachtsbeleuchtung beim Gemeindeamt und entlang der Schweizer- bzw. Achstraße wird in Altach in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen wird auf dem Platz vor der Pfarrkirche ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt und bis 22 Uhr beleuchtet.