Altach zeigt Flagge

Vor dem Gemeindeamt in Altach weht auch in diesem Jahr die tibetische Flagge als Zeichen der Solidarität zum Land in Zentralasien.

Altach. Vor dem Altacher Gemeindeamt wurde am vergangenen Donnerstag, gemeinsam mit zahlreichen weiteren Städten und Gemeinden in ganz Österreich und Deutschland die tibetische Flagge gehisst, um ein Zeichen für Menschenrechte und Selbstbestimmung in Tibet zu setzen.

Erhalt der tibetischen Kultur und Identität