Altach will sich „klimafit“ machen

Die Gemeindevertretung von Altach beschloss einstimmig die Bewerbung als „Klimawandel-Anpassungsmodellregion“.

Die Region “amKumma, Hohenems und Rheindeltagemeinden“ hat sich dabei für die Bewerbung zum „KLAR!“-Programm ausgesprochen und will so künftig die negativen Folgen des Klimawandels minimieren und die sich eröffnenden Chancen nutzen. Hinter dem Kürzel „KLAR!“ steht dabei eine Initiative des Umweltbundesamtes, und österreichweit beteiligen sich mittlerweile rund 80 Regionen an diesem Projekt. Auch die Gemeinden der Region amKumma, Hohenems und Rheindelta haben sich dafür ausgesprochen, sich für das „KLAR!“-Programm zu bewerben, denn der Klimawandel trifft Österreichs Regionen. Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels sind notwendig, um die Lebensqualität auch langfristig sicherzustellen.