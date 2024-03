Altach will in Wolfsberg ersten Frühjahrssieg einfahren

Die Rheindörfler gastieren am Karsamstag in Kärnten und hoffen auf den ersten Sieg in diesem Jahr.

Fußball, Qualifikationsgruppe, 2. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Wolfsberg vs Altach

Der SCR Altach und der RZ WAC trennten sich in der Bundesliga sechsmal torlos. So häufig trennten sich die beiden Teams jeweils von keinem anderen Team in der Bundesliga mit einem torlosen Remis. In den letzten drei BL-Duellen gab es jeweils ein Remis (zweimal davon torlos) – erstmals so oft in Folge.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit vier Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (1S 3U) – erstmals so lange. Zu Gast beim WAC ist Altach allerdings erstmals drei BL-Duelle in Folge ungeschlagen (1S 2U).

Der RZ WAC verlor in der Bundesliga nur eines seiner 11 Spiele in der Qualifikationsgruppe (6S 4U) – mit 0:4 gegen die WSG Tirol im April 2023. In QG-Heimspielen sind die Wolfsberger noch ungeschlagen und gewannen zwei der fünf Heimspiele.

Der SCR Altach blieb in sechs der ersten 23 Spiele in dieser Saison der Bundesliga ohne Gegentor und damit bereits jetzt so oft wie in der gesamten vergangenen BL-Saison (in 32 Spielen). Die Altacher kassierten 31 Gegentore in den ersten 23 BL-Spielen – so wenige wie zuletzt 2017/18.

SCR Altach-Trainer Joachim Standfest beendete im Sommer 2017 seine Spielerkarriere beim RZ WAC, für den er 126 Spiele in der Bundesliga bestritt (6 Tore). Sein letztes BL-Tor erzielte er am 7. Mai 2016 für den RZ WAC gegen den SCR Altach (1:1).

Wolfsberger AC – Cashpoint SCR Altach Samstag

Wolfsberg, 17 Uhr, SR Safak Barmaksiz

