Altach war stärkster Bewegungstreff des Landes

Der Verein lauf.mit Altach freut sich über den regen Zuspruch bei den im Herbst veranstalteten BewegungsTreffs.

Die herbstlichen BewegungsTreffs von Vorarlberg >>bewegt sind kürzlich zu Ende gegangen und die Bilanz der Veranstalter fällt wieder höchst erfreulich aus: An den 14 Treffpunkten im ganzen Land wurden in den letzten acht Wochen insgesamt 2.637 Teilnehmende gezählt, davon 1.786 in den Laufgruppen und 851 Nordic-Walker.

In Altach werden die BewegungsTreffs immer vom Verein lauf.mit Altach organisiert. Insgesamt durften in diesem Jahr 376 Teilnehmende aller Leistungsklassen zum gemeinsamen Training begrüßt werden. Die Lauftreffs dienen als Vorbereitung zum traditionellen Altacher Odlo Silvesterlauf. Dieser wird in diesem Jahr bereits zum 21. Mal veranstaltet und findet am Sonntag, den 30. Dezember ab 10 Uhr beim KOM Veranstaltungszentrum statt. Online-Anmeldungen sind noch bis zum 19. Dezember auf www.altacher-silvesterlauf.at möglich.