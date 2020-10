Altach wählte neuen Gemeindevorstand

Am vergangenen Donnerstagabend fand in Altach die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung statt.

Mit der offiziellen Verlesung des Wahlergebnisses startete Wahlleiter Gottfried Brändle die erste Sitzung nach den kürzlich abgehaltenen Gemeindevertreterwahlen – dies war gleichzeitig auch die letzte Amtshandlung von Brändle als Bürgermeister. Nach genau 27 Jahren und einem Tag an der Spitze der Gemeinde Altach übergab das Langzeitoberhaupt die Geschäfte in die Hände seines Nachfolgers Markus Giesinger. „Die zahlreichen Stimmen bedeuten einen enormen Vertrauensvorschuss, welchen ich als zukünftiger Bürgermeister bestmöglich erfüllen möchte“, so Giesinger nach der Wahl. Damit ist das Amt des Bürgermeisters wieder in der Familie, hatte Brändle bereits 1993 das Amt von Gregor Giesinger – Vater des nunmehrigen Gemeindeoberhauptes – übernommen. ,

Der scheidende Bürgermeister nutzte im Anschluss noch die Gelegenheit, um Danke zu sagen. Sein Dank ging an alle Wegbegleiter der letzten Jahrzehnte, die Kollegen aus der Region am Kumma, an die Wirtschaftstreibenden und Vereine, die Mitarbeiter des Gemeindeamtes und natürlich an seine Familie. In weiterer Folge übernahm der neue Bürgermeister Markus Giesinger den Vorsitz der Versammlung und bedankte sich ausführlich bei seinem Vorgänger für die vielen Höhepunkte, welche in der Amtszeit von Gottfried Brändle in der Gemeinde Altach gesetzt wurden. Nach der Angelobung der neugewählten Gemeindevertretung wurden die Gemeinderäte Kuno Sandholzer, Felix Karu, Susanne Knünz-Kopf und Herbert Sohm (alle AVP) sowie Willi Witzemann und Wolfgang Weber (beide BLAG) zu Mitgliedern des Gemeindevorstandes gewählt. Als neue Vize-Bürgermeisterin wurde abschließend Susanne Knünz-Kopf gewählt, nachdem der ebenfalls vorgeschlagene Herbert Sohm sich nicht der Wahl stellte.