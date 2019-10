Altach: Volkspartei weiterhin auf Platz eins, FPÖ verliert

Die ÖVP bleibt in Altach bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 41,78 Prozent - das ist um 3,05 Prozentpunkte mehr als 2014. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 19,55 Prozentpunkten an die Grünen mit 22,23 Prozent (plus 1,2 Prozentpunkte). 13,08 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,56 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Altach wurden die NEOS, die um 2,81 Prozentpunkte auf 9,05 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 7,83 Prozent. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 6,03 Prozent. In Altach waren 4 947 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,98 Prozent, von den 2 967 abgegebenen Stimmen waren 2 951 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.