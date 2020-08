Altach verleiht Vorarlberger Innenverteidiger-Hoffnung

Der SCR Altach stattet Defensiv-Talent Leo Mätzler (18) mit einem neuen Vertrag aus und verleiht ihn für eine Saison in die 2. Schweizer Liga.

Der junge Bregenzerwälder wird in der kommenden Spielzeit beim FC Wil 1900 Spielpraxis sammeln. Mätzler war im Sommer 2019 von der Akademie Vorarlberg nach Altach gewechselt und kam in der vergangenen Saison zu einem Einsatz im UNIQA ÖFB Cup. Zusätzlich war der 1,86 Meter große Innenverteidiger Stammkraft beim Juniors-Team in der Elite Liga.