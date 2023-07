Altach unterliegt zum Auftakt gegen den Serienmeister

Für den CASHPOINT SCR Altach beginnt die neue Saison mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Red Bull Salzburg.

Die Jubiläums-Saison in der Admiral Bundesliga begann für den CASHPOINT SCR Altach gleich mit einem richtigen Kracher. Denn niemand Geringerer als Serienmeister Red Bull Salzburg war zu Gast im Schnabelholz. Bei den Mozartstädtern hatte es kurz vor Saisonstart Unruhe gegeben, da der bisherige Trainer Matthias Jaissle einem Angebot aus Saudi Arabien verfallen war und kurzfristig in die Wüste wechselte. So wurden die Gäste an diesem Samstag von Florens Koch interimistisch betreut.

Altachs neuer Chefcoach Joachim Standfest schickte sein Team im Vergleich zum Cupspiel vergangene Woche nur leicht verändert auf den nassen Rasen der CASHPOINT Arena. Immerhin ließen bis zum Anpfiff die sintflutartigen Regenfälle zumindest kurzfristig nach, sodass bei recht guten Bedingungen pünktlich angekickt werden konnte, obwohl der Niederschlag stetiger Begleiter bleiben sollte.

Die „Bullen“ waren bemüht, dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufzudrücken. So lief die Kugel in der Anfangsphase zwar passabel durch die Reihen der Gäste, auf Seiten des SCRA arbeitete man allerdings gut gegen den Ball und ließ in der ersten Viertelstunde keinen gefährlichen Abschluss des Serienmeisters zu. Eigene Entlastungsangriffe blieben zunächst aber eher die Ausnahme, gefährlich wurde es für den neuen Salzburger-Keeper Schlager nicht.

Dies änderte sich nach 20 Minuten erstmals, nach einer kurz abgespielten Ecke drang Fadinger in den Strafraum ein und wurde beim gegnerischen Schlussmann vorstellig, der die Situation entschärfen konnte. 25 Minuten waren absolviert, da fanden die Salzburger dann ihre bis dahin beste Gelegenheit vor. Ein Eckball wurde im Zentrum verlängert, am zweiten Pfosten kam Gourna-Douath zum Kopfball und verfehlte das Ziel nur hauchdünn.

Ratkov trifft für die Gäste

Auf der Gegenseite hatte Bischof nach idealem Zuspiel von Jurcec den Führungstreffer auf dem Fuß, der Vorarlberger setzte die Kugel aber am Gehäuse vorbei (32.). Die Fahne des Assistenten ging zwar nach oben, die TV-Bilder im Anschluss zeigten dann allerdings, dass der Treffer wohl gezählt hätte. Wie so oft wurde auch in dieser Partie das Auslassen einer derartigen Chance quasi prompt bestraft. Salzburg mit einem Angriff über die linke Seite, in der Mitte kam Ratkov an der ersten Stange zum Abschluss und bezwang SCRA-Keeper Stojanovic zum 0:1 aus Altacher Sicht.

Die Rheindörfler zeigten sich direkt im Anschluss an den Gegentreffer unbeeindruckt und schnupperten gleich zwei Mal am möglichen Ausgleich. Zunächst prüfte Fadinger Keeper Schlager mit einem frech getretenen Freistoß, im Anschluss an die folgende Ecke kam Reiner zum Kopfball, dieser fiel allerdings etwas zu hoch aus. So ging es nach 45 Minuten mit dem knappen Rückstand für den SCRA in die Halbzeitpause.

Nackenschlag nach der Pause

Nach Wiederbeginn waren drei Minuten gespielt, da gelang den Gästen der zweite Treffer des Abends. Ausgangspunkt war ein Corner von Kjaergaard, im Zentrum stieg der aufgerückte Innenverteidiger Pavlovic am höchsten und köpfte ins lange Eck ein – 0:2. Im Gegensatz zum ersten Gegentreffer zeigte dieser frühe Rückschlag zu Beginn von Halbzeit zwei deutlich seine Wirkung. Salzburg ließ nun Ball und Gegner laufen, Stojanovic verhinderte nur wenig später mit einer Fußabwehr das 0:3.

Beide Teams wechselten nach einer Stunde erstmals, beim SCRA kamen Santos und Abdijanovic in die Partie, sie ersetzten Bischof und Bähre. Wenig später schickte der Altacher Coach auch noch Geburtstagskind Nuhiu auf das immer tiefer werdende Geläuf, für Jurcec war der Arbeitstag hingegen beendet.

Während der Regen nun wieder stärker wurde, änderte sich am Spielgeschehen hingegen wenig. Die Mozartstädter hatten mit dem Vorsprung im Rücken alles im Griff und blieben klar tonangebend. Trotz aller Bemühungen konnte die Standfest-Elf in der Offensive kaum mehr Akzente setzen, nennenswerte Abschlüsse blieben in der Schlussphase aus. So blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg für die Salzburger, der so auch in Ordnung geht. Dennoch zeigten die Rheindörfler eine engagierte Leistung, die schlussendlich aber nicht mit etwas Zählbarem belohnt wurde.

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Samstag, 29.07.2023, 19:30 Uhr, 5.874 Zuschauer

Tore: 0:1 Ratkov (34.), 0:2 Pavlovic (48.)

