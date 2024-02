Altach unterliegt Hartberg nach skandalöser roter Karte gegen Santos

Der SCRA muss gegen die Steirer in Unterzahl eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Spielentscheidend war eine rote Karte gegen Santos, die es niemals hätte geben dürfen.

Der CASHPOINT SCR Altach hatte am Samstag den Tabellenvierten TSV Hartberg zu Gast. Dabei kehrte der zuletzt verkühlte Dejan Stojanovic zurück in den Kasten, Sturmtank Atdhe Nuhiu startete erneut auf der Bank. Beide Mannschaften wollten den ersten Sieg im Jahr 2024 einfahren, sowohl die Rheindörfler als auch die Steirer konnten aus den ersten zwei Partien einen Zähler mitnehmen.

Bähre mit der Führung

Hartberg hatte in weiterer Folge mehr Ballbesitz, Altach wollte aus Umschaltsituationen gefährlich werden. Und genau dies sollte nach 40 Minuten auch geschehen. Nach einem Ballgewinn wurde Santos in die Tiefe geschickt, dieser bediente den in seinem Rücken mitlaufenden Bähre perfekt und der deutsche Mittelfeldakteur traf per Flachschuss ins kurze Eck zur Führung.