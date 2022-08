Altach unterliegt beim SK Sturm mit 0:4

Die Klose-Elf verliert in der Steiermark zwar deutlich mit 0:4, der schwache Schiedsrichter Grobelnik hatte daran aber einen nicht unbedeutendenden Anteil.

Nach dem Rückstand kamen die Rheindörfler besser in die Partie und es gelang sogar der vermeintliche Ausgleichstreffer. Nuhiu versenkte den Ball per Kopf zwar im Netz, Schiedsrichter Grobelnik hatte zuvor allerdings aufgrund eines angeblichen Foulspiels bereits abgepfiffen. Mit dieser zumindest fragwürdigen Entscheidung wurden die Altacher also um den Ausgleich gebracht, es ging mit dem 0:1-Rückstand in die Kabinen.