Altach unterliegt auch dem WAC

Der CASHPOINT SCR Altach muss gegen den WAC die fünfte Heimniederlage einstecken.

In der 8. Runde der tipico Bundesliga empfing der CASHPOINT SCR Altach den Wolfsberger AC. Im Vergleich zum Spiel in Hartberg nahm Trainer Werner Grabherr insgesamt drei Veränderungen an seiner Startelf vor. Der wiedergenesene Emanuel Schreiner lief dabei ebenso von Beginn an auf wie Manfred Fischer und Jan Zwischenbrugger. Während dafür Emir Karic und Christian Gebauer auf der Bank Platz nahmen, schaffte es Boris Prokopic aufgrund einer Verletzung nicht in den Kader.